O fetita de 11 ani din Romania a murit intr-un cimitir, dupa ce o cruce a cazut peste ea

Copila se juca impreuna cu prietenii si s-ar fi catarat, se pare, pe crucea de cateva zeci de kilograme, care s-a desprins de pe soclu si a ranit-o mortal.

In comuna Bod, copiii nu au un parc al lor, asa ca se joaca adeseori in curtea bisericii si alearga printre morminte, in cimitir. Pentru ca multe dintre pietrele funerare sunt foarte vechi, multe stau sa cada si sunt un adevarat pericol. Asa s-a intamplat si cu crucea pe care s-ar fi suit copila.

Martor: "Dupa spusele la baietii aia cu care a fost, cica s-a jucat pe acolo pe langa ea si cand a cazut crucea aia a cazut peste alta si ea a fost prinsa exact intre."

Doua echipaje SMURD au ajuns imediat la fata locului si au incercat sa o resusciteze pe fetita aproape o ora.

Ciprian Sfreja, purtatorul de cuvant al ISU Brasov: "Fetita de 11 ani a fost gasita inconstienta, i s-au aplicat manevre de resuscitare de catre personalul medical dar din pacate in ciuda efortului depus de medici ea nu a mai putut fi salvata."

Satenii stiu ca multe dintre pietrele funerare din cimitir stau sa cada. Preotul i-a avertizat pe parinti sa nu-i mai lase pe copii sa se joace in cimitir.

Politia a deschis un doasar pentru omor din culpa.