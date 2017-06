O greseala s-a dovedit fatala pentru un matador spaniol. Taurul furios l-a ranit grav, sub privirile ingrozite ale tuturor - FOTO

Ivan Fandino, in varsta de 36 de ani, si-a pierdut viata in timpul unui spectacol, dupa ce taurul cu care se lupta a reusit sa-l raneasca grav.

Totul s-a intamplat sambata in Aire-sur-l'Adour. Fandino a comis o greseala si a apropiat pelerina rosie, pe care o folosea pentru a intarata taurul, de trupul sau. In acel moment, animalul furios s-a infipt cu coarnele in trunchiul matadorului, perforandu-l.

Fandino este cel de-al doilea matador spaniol care si-a pierdut viata in ring in numai ultimul an.

In luna iulie a anului trecut, Victor Barrio a fost ucis in fata spectatorilor, fapt ce nu se mai intamplase de la inceputul anilor '90.