O masina a fost "inghitita" complet pe o strada din Romania. Imaginea incredibila - FOTO

Asfaltul dintr-o parcare din Ramnicu Sarat s-ar fi surpat in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 3.00.

”O parte din parcarea adiacenta a drumului european s-a asuprat si a inghitit o masina. Am pus zona in siguranta, am deviat circulatia pe un sens. Se lucreaza pentru a fi scoasa masina fara sa fie deteriorata”, a declarat, joi, pentru News.ro primarul din Ramnicu Sarat, Sorin Carjan, care a precizat ca autoturismul Opel cazut in groapa nu are avarii semnificative.

El a mai spus ca in zona urmeaza sa ajunga angajati de la Muzeul Judetean Buzau, in conditiile in care Ramnicu Sarat este un oras traversat de mai multe tuneluri.

”E un oras vechi. Se cunoaste ca e traversat de mai multe randuri de tuneluri. Se pare ca o bolta a unui tunel a cedat, dar e prematur sa facem supozitii. Pe parcursul zilei vom avea date certe si se va stabili daca este vorba despre o valoare arheologica a zonei”, a mai afirmat primarul.