O mama a aflat de pe Facebook ca fiica ei a murit. Prietenii ii pregateau deja inmormantarea

Deborah Byrne, in varsta de 47 de ani si mama a trei copii, citea mesaje ale prietenilor pe Facebook cand a dat peste vestea ca fiica ei, Brogan, a murit si ca prietenii ii pregateau deja inmormantarea.

La scurt timp, prieteni ai fiicei ei au inceput sa-i trimita mesaje de condoleante, asa a aflat ca fata a murit in urma unui accident auto.

In varsta de 21 de ani, Brogan a murit dupa ce masina in care se afla s-a lovit de un alt autoturism. Alti 3 prieteni de-ai ei cu varste intre 23 si 26 de ani si-au pierdut viata in accident.

Pana ca politia sa apuce sa ia legatura cu parintii celor decedati, prietenii acestora s-au alertat pe reteaua de socializare.

Femeia a relatat ca nu si-a imaginat vreodata ca va afla despre moartea fiicei sale in timp ce statea pe Facebook.