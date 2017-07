Caz cutremurator in orasul francez Lorient. O mama si-a ucis 3 dintre copii imediat dupa nastere. Unde a tinut cadavrele mai bine de 10 ani

Cadavrele a trei bebelusi au fost gasite marti seara in localitatea Lorient din Bretania de catre pescarii locali. Unul dintre trupuri fusese pus in camera frigorifica a unui vas de pescuit, iar celelalte doua intr-un congelator din locuinta mamei. Femeia, in varsta de 50 de ani, a fost retinuta de politie si a recunoscut ca si-a sufocat copiii imediat dupa nastere cu o perna.

Potrivit declaratiilor femeii, consemnate de Le Figaro, cei trei copii s-ar fi nascut in 1998, 1999 si 2003. Mama a spus ca tinea toate cele 3 cadavre in congelator, dar a trebuit sa le scoata de curand din cauza ca s-a mutat. Procurorii sustin ca ea a nascut singura si dupa fiecare nastere a sufocat bebelusii cu o perna, i-a pus in saci de plastic si i-a bagat in congelator. O autopsie a fost programata pentru joi.

Femeia este ea insasi de meserie pescar si marinar, angajata la o firma de pescuit si are un fiu de 25 de ani. Ea lucra pe vasul in camera frigorifica a caruia a fost gasit unul dintre cadavre.