O tanara insarcinata, din SUA, este acuzata ca si-a ucis iubitul. Ce incercau cei doi sa faca inainte ca barbatul sa moara - FOTO

Un transcript realizat de personalul serviciului de urgenta devaluie momentul in care o tanara insarcinata din Minnesota, care si-a impuscat din greseala iubitul in zona pieptului, cere ajutor.Intreaga scena a fost filmata, intrucat tanara incerca sa faca un filmulet pe care urma sa-l plaseze pe canalul lor de YouTube, noteaza jurnalistii de la DailyMail.

Tanara a fost acuzata in luna iunie de uciderea iubitului ei in varsta de 22 de ani.

Intrebata despre fapta sa, tanara a marturisit in fata anchetatorilor ca si-a dorit sa filmeze momentul in care trage cu pistolul in directia unei carti pe care barbatul o tinea in dreptul pieptului. Tanara adauga faptul ca ideea i-ar fi apartinut barbatului.

"Aveam de gand sa filmam un clip pentru YouTube, insa ceva nu a mers bine. Va rog sa va grabiti", ii spunea tanara insarcinata dispecerei la telefon.

"El isi dorea sa vada daca poate trage cu pistolul intr-o carte, insa a fost impuscat. Totul a fost filmat. Va rog cineva sa se grabeasca. El mai are putin si moare", ii spunea tanara dispecerei numarului unic de urgenta.

La scurt timp, Monalisa isi spune panicata dispecerei ca iubitul ei a murit. "Oh, Doamne! Este mort. Este albastru tot. Va rog sa va grabiti", repeta cu frenezie tanara insarcinata.

Medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata barbatului.

Incidentul fatal a fost filmat cu doua camere, care au surprins momentul in care barbatul este impuscat, insa cu toate acestea, politistii nu doresc sa dea publicitatii imaginile.

Se pare ca tanara era insarcinata cu cel de-al doilea copil al cuplului.