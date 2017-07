O mireasa care a vrut sa isi faca intrarea la propria nunta cu ajutorul unui elicopter - filmata in timp ce se afla la bordul acestuia, in timp ce aeronava se prabuseste. Mireasa si alte 3 persoane au murit - VIDEO

In decembrie 2016, Rosemeire Silva Nascimento, in varsta de 32 de ani, urma sa se casatoreasca cu logodnicul sau Udirley Narques Damasceno, in varsta de 34 de ani. Pentru a-si surprinde ce-i 300 de invitati, ea a vrut sa isi faca intrarea la propria nunta cu ajutorul unui elicopter, relata The Sun in urma cu un an.

Totusi, cu cateva minute inainte sa aterizeze, iar Rosemeire se sa casatoreasca, elicopterul s-a prabusit. In afara de ea, au mai murit alte 3 persoane. Mirele a intrat in stare de soc atunci cand a aflat ca viitoarea lui sotie a murit.

Carlos Eduardo Batista, organizatorul acestui eveniment, unul dintre putinii care stia despre surpriza declarase ca Damasceno nu avea nicio idee despre ca urma sa faca Rosemeire.

Au mai decedat fratele ei, Silvano Nascimento da Silva, fotograful oficial de la nunta, Nayla Cristina Nevees Lousada, care era insarcinata in 6 luni si Peterson Pinhero, pilotul.

Agentia Nationala pentru Aviatia Civila a emis un comunicat: “Aeronova, in urma inspectiei tehnice, avea un certificat valabil si era capabila sa zboare cu 3 oameni la bord, plus pilotul.”

Un localnic, Rubens Pires, in varsta de 36 de ani, a fost martorul incidentului. El declarase: “Pilotul a incercat de doua ori sa aterizeze. Elicea s-a oprit subit si s-a elicopterul s-a prabusit. Apoi s-a auzit un zgomot al ciocnirii aeronavei cu copacii.”