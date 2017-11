O vloggerita celebra a murit cu doua saptamani inainte de a iimplini 17 ani - VIDEO

Hannah Stone a murit în New York, cu două săptămâni înainte de-a împlini 17 ani. Adolescenta era urmărită de 375.000 de internauţi, care îi apreciau canalul de YouNow.

Hannah era o cântăreaţă apreciată, iar vocea sa inconfundabilă i-a adus celebritatea.

Moarte tinerei a fost anunţată de un necrolog, care susţinea că adolescenta s-a stins din viaţă într-un spital, fiind înconjurată de familia sa.

“Părinţii Hannahei ar dori să-i mulţumească familiei sale, prietenilor apropiaţi şi fanilor ei”, este mesajul care a vestit moarea tinerei.

Imediat după ce au aflat că vloggeriţa a murit, fanii ei au reacţionat.

i remember the day we met like it was yesterday! ://💔 such a talented beautiful amazing girl! rip hannah, ur in a better place now ❤️ pic.twitter.com/D2Z4hnl4VQ