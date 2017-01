Om de afaceri francez, acuzat ca abuzat mai multi minori. Isi alegea victimele din centrele de plasament

Barbatul isi alegea victimele cu ajutorul unui alt minor si le convingea sa-i acccepte propunerile cu bani si cadouri. Autoritatile noastre vor sa stopeze acest fenomen si incearca sa convinga reprezentantii hotelurilor sa semneze un acord, prin care angajatii sa anunte politia atunci cand in camere intra minori insotiti de persoane straine.

Autoritatile care lupta impotriva traficului de persoane au deschis si o linie telefonica. Toti copiii trebuie sa stie ca pot apela gratuit acest numar 0800.800.678, daca sunt supusi abuzurilor sau traficului de persoane.

Pierre Duarte este un om de afaceri francez, pe care politistii romani il acuza ca a intretinut acte sexuale cu minori. A fost prins in flagrant joi cand era in compania unui baiat in varsta de 15 ani, intr-un apartament din centrul Capitalei.

Dus la audieri, barbatul a recunoscut ca intretinea relatii sexuale, insa a sustinut ca nu stia ca victima era minora. Insa procurorii cred ca francezul este un pedofil care venea saptamanal in Capitala de la Cluj, locul in care avea afaceri.

Pe langa discutiile cu oameni de afaceri, individul ar fi stabilit intalniri si cu minorii. Copiii i-ar fi fost adusi dintr-un centru de plasament din Sectorul 4, de catre un alt minor racolat in trecut de barbat.

Totul se petrecea spun politistii, in camere de hotel inchiriate pentru cateva ore. In schimbul favorurilor sexuale, copii primeau la inceput sume intre 200 si 500 de lei.

Daca acceptau sa colaboreze si sa pastreze discretia, barbatul ii rasplatea cu cadouri scumpe: ceasuri, laptopuri sau haine. Cu aceste bunuri, minorii se intorceau in centrele de plasament.

Mihaela Ungureanu, directia de asistenta sociala: "Noi am observat ca avea lucruri de valoare la el si am anuntat politia. Uneori copii vorbesc si ne povestesc despre altii ce fac, alteori nu, avem posihologi care vorbesc cu ei, dar nu ne putem da seama mereu. "

Insa in multe cazuri, de rusine copii isi ascund problemele. Situatia este cu atat mai periculoasa cu cat angajatii unui centru de plasament nu au controlul total asupra minorilor, care merg singuri la scoala sau pleaca din centru cu bilet de voie.

Infractorii care ii racoleaza si ii exploateaza sexual au un profil aparte, atentioneaza autoritatile. Mihaela Dragus, agentia impotriva traficlui de persoane: "Infractorul este subtil, zambeste, ii da copilului exact ce ii lipseste are o psihologie buna, isi urmareste victime"

In prima jumatate a anului trecut, 208 minori au cazut victime ale traficului de persoane, iar 13 la suta sunt baieti.