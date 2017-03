Patronul unui lant de cafenele din Constanta s-a sinucis. Motivul pentru care ar fi ales sa-si ia viata

Dumitrache Economu, patronul unuia dintre cele mai mari lanturi de cafenele din Romania, administrator a zeci de restaurante si seful unei firme faimoase de echipamente hoteliere, s-a spanzurat marti dupa-amiaza. Nu a lasat in urma niciun bilet de adio. Tragedia s-a petrecut in apartamentul lui, situat in cel mai luxos complex din Mamaia.

Dumitrache Economu avea 46 de ani si era casatorit. Conducea inca din 1994 cea mai mare firma din tara care furniza echipamente pentru hoteluri si restaurante. A reusit sa-si extinda firmele si astfel a devenit detinatorul unuia dintre cele mai mari lanturi de cafenele si restaurante. Apoi a intrat in afaceri de turism si a ridicat mai multe aparthoteluri in statiunea Mamaia.

Marti dupa-amiaza, un apel la 112 a anuntat tragedia. Potrivit unor surse, corpul a fost gasit de unul dintre angajatii complexului in garajul imobilului. Medicii de la ambulanta s-au chinuit sa-l readuca la viata mai bine de o ora insa nu au mai avut ce sa faca.

Potrivit angajatilor, Dumitrache Economu avea probleme in afaceri in ultima vreme, dar si probleme in casnicie.

Potrivit datelor Registrului Comertului, Economu avea sute de angajati in toata tara, iar unele firme inregistrau pierderi. Pe de alta parte, sunt inregistrate si firme care au declarat profituri de un milion de lei.

Cazul a fost preluat de procurorii Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta.