Pedeapsa primita de un roman care si-a ucis iubita, in Marea Britanie. Crima, surprinsa de camere - VIDEO

Genu Armeanu, de 45 de ani, a ucis-o pe Elisabeta L., 44 de ani, cu 19 lovituri de cuţit, bărbatul fiind condamnat la închisoare pe viaţă, săptămâna aceasta, relatează Metro.

După pronunţarea sentinţei, poliţia a dat publicităţii filmul atacului de pe 3 ianuarie. În imagini se vede că cei doi vorbeau lângă un zid, înainte ca Armeanu o înjunghie pe femeie. Atacul propriu-zis a fost eliminat din filmare.

Cei doi se cunoşteau din copilărie, erau din acelaşi oraş din România. Armeanu era foarte supărat pentru că iubita îl anunţase că se desparte de el. Femeia, mamă a trei copii, a fost ameninţată de bărbat cu moartea. Deşi speriată, Elisabeta nu credea că este fostul iubit este capabil de violenţă şi nu a făcut nicio plângere la poliţie.

În imagini se vede că, initial, cei doi au avut o conversaţie calmă, dar, ulterior, Armeanu a scos un cuţit din buzunar, cu care a înjunghiat-o pe Elisabeta. Aceasta a ţipat şi a încercat să-l înfrunte, dar Armeanu a apucat-o de cap şi a înjunghiat-o de mai multe ori. La un moment dat, Elisabeta a reuşit să fugă, dar ucigaşul a fugit după ea şi a continuat să o lovească.

O examinare post-mortem a arătat că femeia a suferit cel puţin 19 răni prin înjunghiere. Cuţitul de bucătărie folosit de Armeanu a fost găsit pe stradă.

Cu patru săptămâni înainte de crima din decembrie 2017, Elisabeta i-a spus lui Armeanu că nu doreşte să mai aibă de-a face cu el. Bărbatul a început să o aştepte în faţa restaurantului unde lucra şi îi trimitea mesaje în care îşi mărturisea dragostea faţă de ea.

De asemenea, a trimis un mesaj unui membru al familiei spunându-i că o va ucide şi apoi se va sinucide.

Într-un mesaj trimis unui prieten, Armeanu a mărturisit crima, iar poliţia l-a arestat joi, 4 ianuarie, la primele ore ale dimineţii.

Armeanu a declarat poliţiştilor: „Nu este nimic de spus, doar că o iubeam prea mult şi nu am putut să trăiesc cu gândul că este departe de de mine astfel încât, atunci am avut acest gând, am ucis-o, asta-i tot”.

După un proces de trei zile, românul a fost găsit vinovat de crimă. Instanţa de la Old Bailey l-a condamnat la închisoare pe viaţă, cu executare a minim 28 de ani.