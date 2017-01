Un primar a ajuns la spital dupa ce a fost atacat cu oua pentru ca nu le-a organizat localnicilor petrecere de Anul Nou

Dupa ce luni oamenii l-au batut cu oua si l-au injurat pe edilul-sef, acum a fost nevoie de interventia a zeci de jandarmi din Botosani si Bacau, pentru a tine tensiunile sub control. Localnicii au blocat drumul, au scandat impotriva primarului si au inceput sa stringa semnaturi pentru demiterea lui, prin referendum.

Peste 70 de jandarmi si 20 de politisti au fost trimisi la Corni. 200 de sateni s-au adunat si marti in fata primariei, dis-de-dimineata, pentru a treia zi consecutiv. Toti au cerut demisia primarului, pentru ca n-a organizat ca in fiecare an festivalul de datini si obiceiuri din aceasta perioada.

Au venit si pompierii, dar au fost alungati de satenii furiosi. Protestatarii au marsaluit prin comuna si au inceput sa stranga semnaturi pentru referendumul prin care spera sa-l dea jos pe primar.

Luni, edilul a fost batut cu oua si injurat. Era consternat de revolta stranita in sat, dupa ce el a plecat la lasi, de Revelion.

Dorel Dorneanu, primar comuna Corni: "Nu am crezut ca se poate ajunge aici. Am plecat pe 31, la ora 12.00, si am ajuns aseara. Trebuie sa inteleaga toata lumea. Nu a fost rea vointa. A fost un accident."

Dupa scandalul de luni, primarul a suferit un puseu de tensiune si este internat in spital. Pentru organizarea referendumului in comuna este nevoie de semnaturile a 25% dintre alegatori.