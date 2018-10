Ratonii, pe cale sa cucereasca cel mai mare oras din Canada. Primarul le-a declarat razboi - FOTO

În ultimele luni apar în tot mai multe locuri din Toronto, cel mai mare oraş din Canada. Fură gogoşile oamenilor, merg cu metroul, se duc la meciuri de baseball sau se strecoară chiar şi în bănci.



”Ratonii sunt exact ca oamenii. Unii sunt mai calmi, alţii, mai curioşi. Mai sunt şi cei nesimţiti”, îi descrie Derick McChesney, expert în animale sălbatice.

