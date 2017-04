S-a certat cu sotul ei si a plecat la rude. Vestea socanta pe care a primit-o femeia dupa o luna, cand s-a intors acasa

Revenita la sentimente mai bune, femeia l-a cautat zile in sir si, in cele din urma, a cerut ajutorul Politiei. Anchetatorii l-au gasit la morga, decedat.

Dupa ce a fost sofer o viata intreaga, barbatul de 64 de ani a ramas fara slujba si a inceput sa bea. Acesta era motivul pentru care avea deseori discutii aprinse cu sotia. Acum o luna, dupa o cearta apriga, femeia a plecat la sora ei.

Cand s-a calmat si l-a iertat pe sotul ei, nu mai avea cu cine sa se impace. L-a cautat in zadar, impreuna cu copiii si rudele. Duminica a anuntat la politie disparitia barbatului, iar luni a primit cea mai neagra veste: sotul sau a murit intr-un accident, in urma cu o luna. Cum nu avea acte la el, pana acum nimeni nu l-a putut identifica.

Luni dimineata, Victoria povestea ca nu intelege incotro a plecat barbatul ei, fara sa-si ia la el actele si banii.

Victoria Gerebenes, sotie: "Portofelul era exact asa pus cand am intrat si am cautat in baie, am cautat in camere, in balcon, ca am crezut ca a facut ceva..."

Familia a intrebat despre cel disparut in dreapta si-n stanga. Nimeni nu s-a gandit timp de o luna sa anunte politia. Credeau ca barbatul e suparat si s-a refugiat la un prieten de pahar.

Maria Gerebenes, fiica: "A avut el prieteni cu care mai bea pe la baruri, dar si cand era beat venea acasa. O zi nu statea fara sa vina acasa."

Victoria Gerebenes, sotie: "Am venit la fiecare doua zile si nu l-am gasit acasa si vecinii spun ca nu l-au vazut de o luna de zile. Au cautat copii peste tot, a cautat la Brasov, la padure la strand la lac."

In scurt timp, familia a primit trista veste: trupul barbatului este la Serviciul de Medicina Legala. Omul fusese lovit mortal de o masina, acum o luna, la marginea Brasovului, dar politistii nu i-au putut stabili identitatea.