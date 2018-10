Scoala de 53.000 de dolari pe an unde elevii hranesc animalele si taie lemne. Absolventii ajung la Harvard

Studiile intr-o scoala unde elevii sunt nevoiti sa aiba grija de animale si sa puna lemne pe foc costa mai bine de 55.000 de dolari pe an. Copii au interzis la telefoanele mobile si traiesc in conditii greu de imaginat in vremurile noastre. Totusi, experienta prin care trec ii ajuta sa fie studenti la universitati de prestigiu din SUA.