Sfarsit tragic al unei fotografe din Armata americana. Cum a fost surprinsa femeia - FOTO

Hilda Clayton era fotograful armatei americane. In nefasta zi, femeia se afla in afara bazei militare si fotografia exercitiile militarilor care isi desfasurau pregatirea pe campurile de lupta din Afghanistan, noteaza Washington Post.

(Foto via Washington Post)

Intr-un moment de neatentie, in mod accidental, cineva a calcat pe un explozibil improvizat. Dispozitivul artizanal a explodat in imediata apropiere a fotografului Hilda Clayton. In respectivul accident alti 11 oameni au fost grav raniti.

Helda Clayton a murit la varsta de 22 de ani, in timp ce se ocupa de fotografierea soldatilor aflati in exercitiu.

Despre activitatea femeii, oficialii americani au specificat ca exercita o misiune intr-un "moment critic" a razboiului din Afganistan. "Clayton nu numai ca a ajutat la documentarea activitatilor menite sa modeleze si sa consolideze parteneriatul, dar a impartasit, de asemenea, riscul prin participarea la efort", noteaza responsabilii revistei militare americane.

Moartea fulminanta a tineri fotografe a devenit un model de sacrificiu al femeilor care desfasoara serviciu militar. "Moartea lui Clayton simbolizeaza modul in care soldatii de sex feminin sunt din ce in ce mai expusi la situatii periculoase in formare si in lupta alaturi de omologii lor de sex masculin".

(Foto via Washington Post)

Helda terminase de curand "Defense Information School", si era angajata ca specialist in informatii vizuale ale Armatei americane din divizia 55 Semnale. La scurt timp dupa absolvire a fost inrolata in Brigata de Combat si trimisa in Afganistan pentru a surprinde modul in care se antreneaza militarii afgani.

Femeia s-a bucurat de aprecierea colegilor sai: "a obtinut respectul si admiratia tuturor celor cu care a intrat in contact", noteaza aceeasi revista.