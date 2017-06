Un barbat chinez si-a surprins sotia cu amantul in pat si a chemat mai multi prieteni sa intervina. Ce a incercat sa faca femeia - VIDEO

Sotul furios nu a intrat in camera singur, ci insotit de mai multi prieteni, pentru a-si surprinde nevasta cum il insala, potrivit The Sun

Ca sa aplaneze conflictul, femeia a incercat sa-l apare pe celalat barbat, pozitionandu-se intre cei doi, dar a fost lovita cu piciorul in cap de catre sotul ei.

Spre finalul clipului, prietenii care il insoteau pe sotul inselat au sarit si ei, la randul lor, sa-l agreseze pe amantul femeii, acestia lovindu-l cu pumnii. In scurt timp, clipul a devenit viral pe retelele de socializare din China.

Se presupune ca incidentul a fost filmat in provincia Guangdog, situata in sudul Chinei.