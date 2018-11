Stare de soc pentru americani! Ce s-a intamplat cand El Chapo, cel mai periculos traficant, a fost adus la proces

Americanii il judeca pe cel mai periculos traficat de droguri din lume intr-o stare incredibila de tensiune. Pentru ca faimosul El Chapo sa fie adus la tribunal, autoritatile din New York au inchis celebrul Brooklyn Bridge de teama unei tentative de evadare a mexicanului.

Azi au avut loc primele infatisari ale procesului, iar El Chapo a fost adus de la carcera in fata judecatorului. Si sotia sa, Emma Coronel, a venit sa-si vada sotul, cu care nu a mai avut contact din 2017, de cand a fost capturat.

Americanii au 17 capete de acuzare pentru El Chapo, responsabilul de trafic intre Mexic si SUA in valoare de 15 miliarde de dolari. In plus, in ultimii 20 de ani, 200.000 de mexicani si-au pierdut viata in razboiul impotriva drogurilor.

Cartelul Sinaloa, condus de El Chapo, e considerat cel mai mare la aceasta ora si functioneaza in continuare nestingherit si fara conducerea lui El Chapo.

Daca va fi gasit vinovat pentru trafic de droguri, spalare de bani si omor, El Chapo va fi condamnat la inchisoare pe viata in SUA. El a evadat de doua ori de la inchisori din Mexic, iar din acest motiv, securitatea este la nivel ridicat. Totusi, avocatul lui El Chapo sustine ca acesta si-a dat cuvantul ca juratii procesului si martorii nu vor fi vanati de oamenii sai pe durata procesului. Oricum, martorii dau declaratii sub protectia anonimatului si sunt paziti strict de fortele americane.