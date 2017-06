Individul a intrat in viteza cu masina in zeci de oameni care erau pe placi de skateboard. Incidentul s-a petrecut in Sao Paolo, de Ziua Internationala a Amatorilor de Skateboarding.

Din fericire, cei mai multi au apucat sa sara din fata masinii, dar pe unul l-a luat pe capota.

Trei persoane au suferit rani minore. Politistii il cauta pe soferul agresor.