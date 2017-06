Trei copii au murit in Rusia, in timp ce isi faceau un selfie pe calea ferata. Martorii spun ca trenul i-a taiat in doua

Doi baieti si o fata si-au pierdut viata, iar o alta copila este la spital in stare critia dupa ce toti au fost loviti de tren in timp ce isi faceau un selfie in fata trenului. Incidentul a avut loc in apropiere de Vladivostok, pe linia Trans-Siberianului, iar mecanicul locomotivei de marfa implicata in accident spune ca nu a avut cum sa franeze.

Doi dintre copiii ucisi erau frate si sora. O colega de scoala care ii insotea, dar nu a vrut sa isi riste viata pentru un selfie, a tras-o pe una dintre fete de pe sina de tren in ultima clipa, dar aceasta a fost lovita si se zbate acum intre viata si moarte. “Strigam la ei sa plece dar nu ma auzeau. Am reusit sa o prind pe Ania, dar tot a fost lovita de tren. Serghei nu mai respira, doar Ania. Am rugat-o sa nu moara”.

Un martor povesteste ca unul dintre copii a fost pur si simplu taiat in doua de tren. “Feroviarii adunau intestinele de pe calea ferata in pungi”. Copii din satul unde a avut loc tragedia, Novii, obisnuiesc sa isi faca selfie-uri langa calea ferata.