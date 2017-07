Un american, acuzat ca si-a ucis sotia in timpul unui croaziere. Gestul femeii care l-a scos din minti

Un american le-a povestit prietenilor sai ca si-a ucis sotia in timp ce se aflau pe o croaziera in Alaska, deoarece aceasta radea de el, sustin oficialii FBI, noteaza Metro.

Kenneth Manzanares este din Santa Clara, Utah, si este principalul suspect in cazul mortii sotiei sale, dupa ce a fost gasit de achetatori cu urme de sange pe maini, haine, dar si in cabina unde sotii dormeau.

Sotia sa, Kristy, in varsta de 39 de ani a fost descoperita fara suflare, prezentand urme de lovituri la nivelul capului, se arata in dosarul criminalistic si confirmat de catre Agentul Special FBI, Michael Watson.

Inainte ca fortele de ordine sa soseasca la fata locului, mai multi martori ar fi declarat ca ar fi vazut o femeie plina de sange care zacea pe podea.

Intrebat de anchetatori ce l-a determinat sa recurga la un asemenea gest, sotul suspectat ca si-a ucis sotia ar fi marturisit ca se simtea jignit de atitudinea femeii. "Nu se putea abtine sa nu rada de mine", noteaza jurnalistii de la Metro.

Manzanares, in varsta de 39 de ani, a avut joi prima infatisare in fata judecatorilor. Barbatul ar fi intrat in teleconferinta din Alaska, unde se afla in custodia politiei.

Intre timp, toti cei care au cunoscut-o pe Kristy au numai cuvinte de lauda la adresa ei. "Kristy era o mama iubitoare si dedicata, care jongla programul de munca pentru ca prioritatiile sale sa ramana intotdeauna copiii", a declarat angajatorul femeii.