Un australian si-a stropit fiica cu benzina si i-a dat foc. De ce crede barbatul ca nu poate fi condamnat

In fata anchetatorilor, Herbert a recunoscut ca a avut intentia de a-si omori fetita in locuinta sa din Doubleview in august 2015. In plus, el a provestit ca fetita sa de numai trei ani nu este singura victima, ci si-a dorit sa o ucida si pe sora acesteia, in varsta de 11 ani care ar fi suferit de autism si avea nevoie de ingrijiri speciale, relateaza jurnalistii australieni de la Perth Now. Cu toate acestea, barbatul contesta acuzatiile care i se aduc si spune ca nu poate fi acuzat de crima, deoarece poate face ce vrea cu copiii sai.

Anchetatorii sustin ca Herbert ar fi dependent de cannabis si ar fi incendiat copila in fata partenerei sale de viata. Procurorul Amanda Forrester spune ca barbatul ar fi alcoolic, iar vecinii ar fi obsevat ca are un comportament instabil emotional. Marturie sta declaratia vecinului lor, care a relatat ca dupa ce copilele au fost salvate l-a surprins pe barbat savurandu-si linistit o bere in bucatarie.

In seara faptei, alertat de mama fetitelor, ofiterul de politie Stephanie Bochorsky a intervenit si le-a salvat. De asemenea, sotia lui Herbert a marturisit anchetatorilor ca inainte de a incendia fetitele, sotul sau a amenintat-o cu un cutit si i-ar fi spus ca va arunca intreaga casa in aer. In urma incidentului, fetita de trei ani a suferit arsuri pe 13% din suprafata corpului.

Edward Herbert este acuzat de doua tentative de omor si e considerat de autoritati un pericol pentru copiii sai.