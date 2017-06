Un roman a fost gasit carbonizat in propria masina. In biletul de adio a scris ca nu mai suporta durerile de la hemoroizi

Politistii care cerceteaza acest caz iau in calcul ipoteza unei sinucideri, deoarece victima a lasat un bilet de adio, potrivit news.ro.

In biletul de adio, barbatul a scris ca nu mai suporta durerile provocate de hemoroizi, motiv pentru care si-a dat foc. Straniu este ca afectiunea nu este una incurabila, iar tanarul era sub tratament.

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Arges, barbatul a fost gasit mort duminica dimineata, trupul sau fiind descoperit carbonizat intr-o masina complet arsa, pe un camp din apropierea localitatii Costesti.

Doi barbati care mergeau la pescuit au vazut autoturismul ars, din care inca mai iesea fum.

In urma verificarilor, politistii au constatat ca victima este un localnic in varsta de 30 de ani. Acesta a lasat un bilet de adio in care spune ca a recurs la acest gest pentru ca era bolnav. In aceste conditii, principala ipoteza luata in calcul de catre anchetatori este cea a unei sinucideri.