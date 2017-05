Un barbat a incendiat involuntar o benzinarie din Kazakhstan. De la ce a pornit focul - VIDEO

Filmuletul surprinde momentul in care un barbat isi alimenteaza masina la una dintre statiile benzinariei. In timp ce barbatul se deplaseaza in interiorul benzinariei pentru a achita, se observa cum la urmatoarea statie izbucneste un incendiu.

Sursa incendiului este o persoana care se afla pe o duba si incearca sa umple o canistra cu motorina. Barbatului, suspendat pe duba, i-a venit neinspirata idee de a-si umple o canistra cu carburant. Pentru a se asigura ca este plina, omul a verificat canistra, cu pricina, cu o bricheta.

Gestul nesabuit al barbatului a provocat incedierea benzinariei. In film se poate observa cum fumul gros invadeaza benzinaria, urmat de flacarile violente.

Reactiile internautilor nu au incetat sa apara: "Este un nesabuit. Chiar si un copil stie cum sa se comporte intr-o benzinarie si ca focul este interzis", afirma Irina Tyushnyakova.

In prezent nu se cunoaste exact daca incendiul a provocat victime.