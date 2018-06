Un barbat a murit, fiind strivit de sicriul in care se afla mama sa. Incidentul, filmat cu un telefon mobil. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Din imaginile postate pe retelele de socializare se vede cum mai multi barbati incearca sa urce sicriul in care se afla raposata pe un altar, inalt de cativa metri. Pentru asta ei au folosit o scara confectionata din lemn, pe care au urcat cu totii.

Ajunsi aproape sus insa, scara a alunecat si a cazut cu tot cu oamenii care se aflau pe ea. Primul a cazut chiar fiul femeii decedate, in varsta de 40 de ani, iar peste el s-a prabusit si cosciugul. Imediat, martorii au dat la o parte sicriul si au incercat sa-i acorde victimei primul ajutor.

In zadar, insa. Barbatul s-a stins in drum spre spital din cauza loviturii puternice pe care a primit-o. Inca 5 persoane s-au ales cu diferite traumatisme in urma incidentului.