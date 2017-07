Un barbat din SUA a sarit in lac sa isi salveze sotia de la inec, dar a pierit si el. Aveau o fetita de 6 luni impreuna

Raul Gonzalez, in varsta de 44 de ani, a sarit imediat in apa cand sotia sa Esmeralda, in varsta de 41 de ani, s-a panicat fiindca a inceput sa inoate cu dificultate, conform Daily Mail

Din pacate, ambii s-au inecat. Cei doi se aflau pe o barca impreuna cu cei trei copii, printre care o fetita de 6 luni. Cand Esmeralda s-a decis sa inoate, ea nu si-a luat colacul de salvare, si a inceput sa intre in panica.

Barbatul a lasat un adult sa ii supravegheze copiii si apoi a sarit in apa, dar ambilor le-a fost greu sa ramana la suprafata fara ajutor.

Dupa ce a fost scoasa din apa, femeia nu a reactionat la manevrele de resuscitare. In trecut, barbatul a suferit 2 infarcturi si a fost bolnav de leucemie.