Un barbat condamnat la moarte pentru patru crime comise in urma cu 11 ani a fost executat. Care au fost ultimele sale cuvinte

Ricky Gray, in varsta de 39 de ani, a murit miercuri in urma administrarii injectiei letale in penitenciarul Greensvile din Virginia, potrivit Daily Mail

Barbatul a fost condamnat la moarte dupa ce le-a sectionat gatul surorilor Harvey, Stella si Ruby, in varsta de 9 si 4 ani. De asemenea, el le-a omorat si parintii, pe Bryan si pe Katrhyn Harvey, si le-a incendiat casa.

Gray le-a patruns in casa impreuna cu nepotul sau, Ray Dandrige, fiind pe cale sa ii jefuiasca. Barbatii i-au legat pe cei patru in subsol si Gray i-a omorat. Apoi, au incendiat casa si au plecat cu un computer, un inel de logodna si un cos cu prajituri.

Barbatul nu a aratat nicio urma de remuscare pentru faptele comise in timp ce era condus catre camera de executie, fiind incatusat. Intrebat daca vrea sa rosteasca ultimele cuvinte, barbatul a raspuns: “Nu"!