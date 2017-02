Un bebelus din Iasi a murit la petrecerea de dupa botez. Ce faceau parintii in acest timp in camera de alaturi

Politistii ieseni au demarat marti o ancheta dupa ce un copil de doua luni a fost gasit mort in timp ce parintii petreceau cu prietenii dupa botezul acestuia.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi, Anca Vijiac, a declarat ca parintii nou-nascutului se aflau sub influenta alcoolului astfel incat politistii si membrii echipajului SMURD sositi la fata locului nu au reusit sa vorbeasca cu ei.

"Nu se stie, deocamdata, care este cauza decesului nou-nascutului. Parintii, alaturi de cativa prieteni, au dat o petrecere dupa botez. Copilul a fost lasat intr-o camera alaturata. E posibil ca acesta sa se fi inecat cu mancare. Cadavrul a fost transportat la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. In prezent se desfasoara o ancheta pentru a se stabili intreaga situatie de fapt", a explicat Anca Vijiac.

Resemnata, mama bebelusului abia si-a dat seama de nenorocirea care s-a petrecut si nu isi poate explica ce s-a intamplat la petrecerea de dupa botez. "Ma gandesc ca poate asa a fost sa fie..pentru ca dupa ce am venit de la botez au fost toate bune si frumoase. N-am mai putut sa facem nimic ca mi-a spus sotul...nu mai avem ce face, copilul gata e mort".

In functie de rezultatele necropsiei, parintii copilului vor putea fi cercetati pentru neglijenta. Potrivit anchetatorilor, pe trupul bebelusului nu au fost gasite urme de violenta insa nu este exclusa nicio ipoteza. Acest caz este acum si in vizorul celor de la Protectia Copilului care vor stabili in ce conditii a fost tinut bebelusul din momentul in care a fost adus de la maternitate, acasa.

La ambulanta a sunat, intr-un tarziu, o ruda care si-a dat seama ca micuta nu mai respira. Doctorii spun ca bebelusul a ramas fara aer din cauza unor resturi de mancare cu care s-a inecat. Vecinii familiei au ramas socati de tragedia petrecuta chiar in ziua botezului si plang de mila bietei fetite care -spun ei - ar fi murit cu zile langa parintii neglijenti. "Astia sunt oameni ratati, nu ii poti pune in rand cu lumea, dar copilasul e vina area E un inger nevinovat" spune o vecina