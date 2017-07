Un copil de aproape 2 ani din Romania a murit inecat cu un bob de porumb. Familia l-a dus la spital in stare grava

Un copil in varsta de un an si opt luni din Tecuci a decedat, dupa ce s-a inecat, in conditii inca necunoscute, cu un bob de porumb care i-a provocat asfixierea. Parchetul de pe langa Judecatoria Tecuci si Directia Generala de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului (DGASPC) Galati au demarat o ancheta pentru a stabili daca a fost sau nu vorba despre neglijenta.

Parintii l-au dus initial la Spitalul din Tecuci dar pentru ca se simtea tot mai rau, au ales sa il transporte singuri cu masina pana la Galati. Cand a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului de Pediatrie era deja prea tarziu.

"Este vorba despre un copil, de un an si opt luni, dintr-o familie din Tecuci, adus luni la Spitalul din Galati, care a decedat in urma aspiratiei unui corp strain. Din ce am inteles, este vorba despre un bob de porumb care i-a provocat asfixierea", a declarat, marti, purtatorul de cuvant al DGASPC Galati, Ciprian Groza. Acesta a precizat ca a fost demarata o ancheta pentru a se stabili circumstantele in care s-a produs evenimentul.

"Noi tinem legatura cu Serviciul de Asistenta Sociala Tecuci, cu Politia Tecuci si Spitalul de Copii. Am demarat o ancheta cu privire la acest eveniment sa vedem daca a fost vorba despre neglijenta, intentie sau doar despre un eveniment nefericit. In familia respectiva mai exista un copil de 15 ani. In functie de mersul anchetei vom stabili masurile legale", a mai spus Groza. Cazul a fost preluat si de Parchetul de pe langa Judecatoria Tecuci care a deschis un dosar de cercetare pentru ucidere din culpa.

Cazul nu reprezinta o premiera pentru lumea medicala, insa astfel de incidente socheaza de fiecare data, fie ca vorbim despre neglijenta familiei sau despre un accident Recomandarile specialistilor ar trebui sa fie cunoscute de orice parinte: in preajma copiilor cu varsta cuprinsa intre zero si cinci ani nu trebuie lasate obiecte de mici dimensiuni, pe care le pot inghiti sau introduce in urechi, ori in nas.

Acesta este, de altfel, si avertismentul care apare pe cele mai multe jucarii care nu le sunt recomandate prescolarilor. In cazul in care, totusi, aveti suspiciunea ca un sugar a inghitit ceva periculos, trebuie sa il luati in brate, sa il asezati cu fata in jos si sa il loviti usor pe spate. Pentru copiii mai mari sau pentru adulti este folosita o metoda mult mai cunoscuta, Heimlich, care nu este, insa, la indemana oricui. In cazul in care pacientul se simte in continuare rau, indiferent de varsta, este mai bine sa fie vazut de un medic.