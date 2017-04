Un copil de sapte ani s-a aruncat de la etajul zece folosind o umbrela pe post de parasuta. Ce incerca sa faca

Baiatul a fost lasat singur acasa de catre parintii sai si a fost gasit prezentand leziuni grave, pe 15 aprilie, dupa ce a aterizat pe pamant cu o umbrela pe care a folosit-o pe post de parasuta, relateaza Daily Mail

Incidentul a avut loc in Jiangsu, China, iar in ciuda starii critice in care se afla cand a fost transportata la spital, victima a supravietuit.

Pe retelele de socializare chineze au fost publicate poze cu baiatul, in care se observa cum acesta era intins pe asfalt, iar langa el se afla o umbrela rosie. Cand l-a vazut in ce stare se afla, mama copilului s-a prabusit la locul incidentului, iar politia a pornit o ancheta.

Desi a fost la un pas de moarte, conform unui doctor, el a fost stabilizat. Cadrul medical a mai adaugat ca baiatul a fost lasat singur in locuinta din orasul Kunshan, parintii sai crezand ca acesta se va uita la desene animate.

Inspirat de unul dintre personaje, baiatul a decis sa se arunce de la fereasta folosind o umbrela pe post de parasuta. Din fericire, in cadere, s-a lovit de un stalp inainte sa pice pe ciment si asta i-ar fi salvat viata.