Un cuplu american s-a inspirat din intriga filmului "Manchester by the Sea" pentru a-si ucide fiul. Ce i-a dat de gol pe soti

Adolescentul Jeffrey Franklin, in varsta de 16 anu, a fost ucis de parintii lui pe 28 februarie, in statul american New York, dupa ce mama lui a vazut filmul "Manchester by the Sea".

Acest lungmetraj, care i-a adus actorului Casey Affleck premiul Oscar, spune povestea unui barbat care isi ucide accidental copiii intr-un incendiu.

Sotii Heather si Ernest Franklin au fost acuzati de crima si incendiere premeditata.

"La doua ore dupa ce acuzata a vizionat acel film, Jeffrey era deja decedat", a declarat la tribunal Joseph McBride, procurorul general din comitatul Chenango. Procurorul a explicat unui judecator din New York ca personajul interpretat in acel film de Casey Affleck este scutit de punerea sub acuzare, dupa ce afla ca o persoana nu poate fi acuzata pentru o crima accidentala.

La doar cateva zile dupa ce "Manchester by the Sea" a castigat doua premii Oscar in luna februarie, un incendiu a fost raportat in resedinta sotilor Franklin din Guildford, un oras aflat la o distanta de 290 de kilometri de New York.

”Victima prezenta arsuri grave”, a spus procurorul Joseph McBride, vineri, la Tribunalul Districtual din Chenango. ”Din cauza arsurilor severe de pe trup, provocate de incendiu, medicii legisti nu au putut sa determine cauza mortii”, a adaugat el.

Adolescentul nu avea fum sau funingine in gura si pe caile respiratorii, fapt ce ar fi indicat ca era inca in viata in momentul izbucnirii incendiului. Potrivit aceluiasi procuror, victima era o persoana cu handicap, avand nevoi speciale si suferea de incontinenta cronica.

Heather Franklin, in varsta de 33 de ani, s-a plans pe Facebook din cauza problemelor generate de ingrijirea permanenta de care avea nevoie Jeffrey, pe care cuplul il adoptase in anul 2012. Heather Franklin, care este in prezent insarcinata, le-a spus anchetatorilor ca mersese in acea seara in doua magazine pentru a cumpara medicamente.

Procurorii spun ca dovezile nu indica insa faptul ca ea s-ar fi indreptat spre raionul de medicamente din fiecare magazin. Ernest Franklin, in varsta de 35 de ani, sustine ca era afara, plimbandu-si cainii, in momentul in care locuinta a fost cuprinsa de flacari.

Insa, in timp ce Casey Affleck a castigat premiul Oscar pentru rolul unui tata macinat de durere in acel film, anchetatorii nu au constatat aceeasi reactie la Ernest Franklin.

Potrivit procurorului Joseph McBride, politistii care au ajuns la fata locului spun ca Ernest Franklin era ”foarte calm, linistit si stapanit” pe peluza casei sale. El le-ar fi ”indicat camera in care se afla trupul neinsufletit al lui Jeffrey si nu prezenta niciun fel de rani sau semne pe trup care sa ateste faptul ca ar fi incercat sa il salveze”.

Avocatul lui Heather Franklin a spus ca inculpata trebuie sa fie considerata nevinovata pana la proba contrarie. ”Procuratura o acuza de crima fara sa cunoasca macar cauza mortii”, a adaugat el.

Daca vor fi gasiti vinocati, sotii Franklin risca sa primeasca o condamnare de pana la 25 de ani de inchisoare. Aproape 11.000 de dolari ce fusesera stransi printr-o campanie demarata pe GoFundMe au fost returnati dupa ce sotii Franklin au fost oficial pusi sub acuzare pentru crima, informeaza WBNG News.