Un incendiu „suspect” a devastat o casa din Manchester: 3 copii au murit - VIDEO

Trei copii şi-au pierdut viaţa şi un al patrulea se află în stare gravă, după ce locuinţa lor a fost cuprinsă de flăcări, scrie The Independent.

Demi Pearson, în vârstă de 14 ani, a fost găsită moartă, iar un băiat de 8 ani şi o fată de 7 ani au murit la spital.



În tot acest timp, o fată de 3 ani şi mama lor de 35 de ani se află internate la spital, în stare critică.

Police have launched a murder investigation after three children died in a house fire in Salford pic.twitter.com/pyk9kOhXkc