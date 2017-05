Un nou caz socant in India. O tanara a fost violata de un barbat gelos, care a ucis-o si mutilat-o trecand cu masina peste ea

De aceasta data, victima a fost o tanara de 20 de ani, iar agresiunea a avut loc in statul indian Haryana, aflat in nordul tarii.

Crima ar fi fost comisa de catre un barbat care incerca sa fie iubitul fetei, dar care fusese refuzat, ajutat de prietenii sai, potrivit Russia Today, care citeaza Hindustan Times.

"Dovezile gasite indica faptul ca a fost vorba despre un viol brutal si o crima", a declarat dr. SK Dhatterwal, seful departamentului de medicina legala din Rohtak, unde au avut loc investigatiile autoritatilor.

De asemenea, se banuieste faptul ca fata femeii ar fi fost lovita cu o caramida, dupa care barbatul ar fi calcat-o cu masina, pentru ca victima sa nu mai poata fi identificata.

Corpul a fost gasit de de un trecator, potrivit Times of India, dupa ce cainii vagabonzi ar fi mancat din chipul ei si din corp, a anuntat politia.

Victima fusese rapita din Sonipat, un oras aflat la 40 de kilometri de Rohtak, pe 9 mai, iar parintii sai ar fi reclamat aceasta fapta la politie. Familia sustine ca suspectul principal ar fi un vecin, care le hartuia fiica de anul trecut si care recent incepuse sa puna presiunea pe ea, ca sa ii accepte cererea in casatorie, insa a fost refuzat.

De asemenea, parintii victimei afirma ca politia a ignorat reclamatia lor, formulata impotriva acestui barbat in urma cu 3 luni de zile. In replica, politistii sustin ca nu au gasit nicio plangere scrisa in baza lor de date si ca familia ar fi ajuns la un "compromis" cu hartuitorul.

Doi dintre suspecti, printre care se afla si principalul acuzat, au fost deja arestati.