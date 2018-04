Un ofiter roman, erou in Afganistan, s-a sinucis. Motivul este un mister

Ofiţer superior al Jandarmeriei Vâlcea, în vârstă de 45 de ani, şi-a pus capăt zilelor, în timp ce se afla în concediu. A fost găsit într-o pădure, la două zile, după ce soţia îl dăduse dispărut.



Cazul său readuce în discuţie necesitatea unui sistem bine pus la punct, care să-i evalueze şi să-i sprijine pe militarii veniţi din zone de conflict

Locotenent-colonelul Viorel Cristea participase la două misiuni dificile în Afganistan, pentru care a şi fost decorat de preşedintele Poloniei. Prima oară, în 2012, a avut rolul de a-i instrui pe poliţiştii afgani, iar trei ani mai târziu a coordonat deplasarea convoaielor NATO în zona în care talibanii organizau atentate sângeroase.



Pentru această a doua misiune a primit distincţia „Steaua Afganistanului”. Militarul lucra în cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Vâlcea. Soţia lui a alertat autorităţile pe 15 aprilie, după ce bărbatul a anunţat-o că se duce la mama lui, dar nu s-a mai întors acasă. A fost găsit fără viaţă într-o pădure. La aflarea veştii, rudele şi colegii au izbucnit în lacrimi.

Slt. Narcisa Bucur, purtător de cuvânt Jandarmeria Vâlcea: „A fost camaradul nostru. Am stat zi de zi, am vorbit, am râs, ne-a oferit un sfat, a fost alături de noi. Un bun militar.”

Ioan Rădoi, socrul bărbatului: „Era un om extraordinar, era extrem de echilibrat.”

După fiecare misiune în afara ţării, militarul a stat de vorbă cu psihologii, iar aceştia nu au observat nimic suspect în comportamentul său. La ultima testare, din mai 2017, jandarmul fusese declarat apt pentru serviciul militar.

Sunt însă multe cazuri care trec neobservate. A recunoscut şi ministrul Apărării, Mihai Fifor, care anunţa înfiinţarea, în lună martie, a unui Centru Naţional de Psihologie Operaţională al MApN. Lucrurile se afla încă în stadiul de proiect.

Ştefan Liţă, şeful biroului de psihologie al Jandarmeriei Române: „Sigur, în general există acest stres post-traumatic la cei care au făcut misiuni în zone de război sau post conflict. Acum depinde şi ei, ce mărturisesc. De multe ori, chiar dacă trăiesc lucruri mai neplăcute în context profesional, unii aleg să spună mai puţin.”

Marius Militaru, şeful servicului de comunicare al Jandarmeriei Române: „Pentru toţi cei care l-au cunoscut, e o tragedie. Ne-a bulversat pe toţi. Un om tânăr care vorbea cu multă mândrie despre familia sa, despre băiatul sau student la Politehnică. Suntem alături de familie, am trimis acolo un psiholog care să sprijine familia.”

Apropiaţii spun că, recent, omul îşi cumpărase o casă în localitate. Părea că îi merge bine şi pe plan financiar dar şi în familie. Joi, rudele îl vor conduce pe jandarmul Viorel Cristea pe ultimul drum.