Un sofer a intrat in multime in centrul statiunii Marbella. 6 persoane au fost ranite, printre care si un bebelus

O masina de teren a intrat duminica seara in pietoni, ranind cel putin 6 persoane, printre care si un bebelus in varsta de numai 7 saptamani. Doua dintre victime sunt in stare grava. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 21:00, pe promenada Puerton Banus din Marbella.

Politia l-a arestat pe sofer si pe pasagerul aflat langa el dupa ce acestia au abandonat autovehiculul si au incercat sa fuga pe jos. Ambii sunt cetateni britanici si, potrivit primelor informatii, ar fi consumat cocaina inainte. Mai multe victime proveneau din Marea Britanie.

Vídeo del atropello múltiple de ayer en Marbella difundido por wasap pic.twitter.com/WiRW1Hj5MU

— Salva (@Salva_80) 29 mai 2017

Se pare ca soferul a fost dat afara din clubul Ocean, unde avea loc petrecerea anuala cu sampanie, dupa ce ar fi provocat o altercatie. S-a urcat apoi furios la volan si a intrat in multime, lovind trecatorii si masinile aflate pe bulevard. Politistii vor sa stie si daca gestul sau a fost intentionat.