Un tanar a plonjat mortal in gol de la o inaltime de peste 200 de metri - VIDEO

Momentul a fost filmat şi a are peste 15 milioane de vizualizări. Wu Yonging, în vârstă de 26 de ani, a stârnit suspiciuni în privinţa morţii sale, după ce pe contul său de socializare nu au mai fost publicate materiale de pe 8 noiembrie, conform The Sun.

Iubita şi familia sa au confirmat, vineri, că acesta a plonjat mortal în gol în timp ce filma un truc pe acoperişul unei clădiri de 62 de etaje din oraşul Changsha, capitala provinciei Hunan.

Acesta urma să filmele următorul său clip viral, când, se pare că şi-a pierdut echilibrul, şi a căzut în gol.

Yongning Wu was 26 years old when he reportedly fell to his death performing one of his own stunts https://t.co/5vL63Vpmjn pic.twitter.com/JeIG5Rd29q