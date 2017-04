Un tanar britanic s-a spanzurat dupa ce tatal sau i-a confiscat iPad-ul. Ce a scris in mesajul de adio

Ceri Sheehan, un tanar britanic in varsta de 15 ani, era pasionat de fotografie. Cadrele pe care le tragea apareau in mod regulat in ziarul local din St. Albans si pe blogul lui personal. Cateva fotografii cu avioane i-au adus si o suma de bani, care l-a ambitionat pe Ceri sa isi doreasca sa isi transforme pasiunea intr-o afacere.

Tatal lui Ceri a declarat ca nu a observant nimic ciudat in comportamentul baiatului cu o zi inainte de incident. S-a dus sa ii ia pe Ceri si pe prietenul lui, Ben, de la o sesiune de paintball si pe drum au vorbit despre sport si cina. Ca de obicei, adolescentul si-a petrecut restul serii in camera lui.

Cearta dintre Ceri si parinti pe tema electronicelor nu era una neobisnuita, asa cum afirma tatal acestuia. Baiatul obisnuia sa se culce mult prea tarziu si sa nu mai fie atent la ce se intampla in jurul lui, deoarece era mult prea concentrat pe calculator si telefon. Hotarat ca doar asa il poate ajuta pe adolescent, tatal i-a confiscat electronicele si nu a renuntat atunci cand Ceri l-a rugat sa ii lase macar iPad-ul.

Dar nici asta nu i s-a parut ciudat barbatului. Adolescentul obisnuia sa se opuna atunic cand era vorba de confiscarea electronicelor personale, dar renunta de fiecare data. In dimineata, urmatoare, insa, a primit un mesaj de la prietenul lui Ceri, care isi transmitea ingrijorarea dupa ce adolescentul nu i-a mai raspuns la mesaje.

Desi a coborat si a observat ca luminile casei erau aprinse, barbatul nu a considerat asta un lucru ciudat si a continuat sa creada ca Ceri iesise sa faca poze, asa cum a spus ca avea de gand sa faca. Cand a ajuns in dormitorul adolescentului, insa, a observat cum camera foto zacea pe jos, iar patul era gol.

Peste cateva momente, iesind in gradina, barbatul l-a gasit pe Ceri spanzurat in gradina. Ofiterii de politiei i-au verificat calculatorul si telefonul adolescentului si au gasit ultimul mesaj pe care acesta l-a trimis. Ii era destinat lui Ben, prietenul lui, caruia ii spunea ca trebuie sa termine ceva.

Ancheta desfasurata a scos la iveala ca adolescentul suferea de depresie si a mai avut o tentativa de sinucidere cu un an in urmna, cand a incercat sa ia o supradoza de pastile. Mergea regulat la psihiatru, care l-a diagnosticat cu depresie, ADHD si cu Sindromul Asperger.