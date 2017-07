Veteran ISIS, incendiat de propriii membri, fiind acuzat de uciderea liderului al-Baghdadi

O sursa locala din Irak a raportat pentru jurnalistii de la Alalam ca jihadistii Stat Islamic l-au incendiat pe unul dintre membrii veterani ai organizatiei lor, Abu Qatibeh, pe care-l acuza ca s-ar face vinovat de moartea liderului lor, Abu Bakr al-Baghdadi.

Sursa sustine ca la cateva ore dupa ce a fost arestat, Abu Qatibeh a fost incendiat de catre jihadisti in fata unei multimi adunate in zona centrala a Tal Afar.

"Abu Qatibeh, care era un prieten apropiat a lui al-Baghdadi, a acceptat implicit dezvaluirile anterioare legate de moartea conducatorului ISIS si a strigat in timpul predicii de vineri, ceea ce a ridicat cateva suspiciuni. ISIS l-a arestat si l-a executat sub acuzati de razvratire", declara sursa in cauza.

Jihadistii ISIS au rascolit casa lui Abu, dupa care l-au arestat din cauza remarcei referitoare la credinta lui al-Baghdadi pe care a enuntat-o vineri in timpul predicii.

"Membrii ISIS i-au asediat casa lui Abu Qatibeh, care era un prieten apropiat a lui al-Baghdadi, dupa care l-au arestat. Abu Qatibeh nu s-a opus arestarii", sustine sursa citata.

"Abu Qatibeha fost arestat la ozi dupa ce s-a implicat in moartea lui al-Baghdadi, cauzand vaste dispute printre membrii ISIS legate de credinta liderului lor", adauga sursa.

In plus, sursa citata sustine ca jihadistii nu fac foarte multe dezvaluiri legate de moartea liderului lor, care s-a produs acum cateva saptamani in urma unui atac aerian in Siria. La care se adauga faptul ca lipsa de reactie publica a jihadistilor, cu privire la moartea liderului lor, este posibil legata si de problema succesiunii puterii in interiorul gruparii teroriste, sustin jurnalistii de la Al-Alalam.