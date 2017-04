Vise care par imposibile chiar se pot indeplini. Lectia oferita de o tanara in scaun cu rotile: "In viata poti obtine orice"

Desi pare greu de crezut, fata a reusit sa obtina centura neagra la karate. In spatele acestui succes stau o ambitie uriasa si multa rabdare. Jen are 28 de ani si si-a petrecut toata viata intr-un scaun cu rotile. La scurt timp dupa nastere, a fost diagnosticata cu paralizie cerebrala si cu o malformatie grava la coloana vertebrala.

Jen Ulrich: "Din cauza handicapului meu, am fost mereu tinta bataii de joc. Nu am ripostat niciodata."

Acum cativa ani, a hotarat sa faca o schimbare radicala, pornind de la o dorinta pe care o avea de mult timp: sa invete karate.

Jen Ulrich: "Am stiut ca scopul va fi sa obtin centura neagra. Nu exista o alta cale."

A pornit pe acest drum, desi era constienta ca nu ii va fi deloc usor.

Jen Ulrich: "Daca vreau ceva, stiu ca trebuie sa muncesc pentru asta. In plus, am invatat sa fiu si foarte rabdatoare."

Efortul ei a dat roade. A reusit sa obtina centura neagra la karate.

Jen Ulrich: "Desi este un sport care, la prima vedere, poate fi practicat doar de oameni fara deficiente de mobilitate, eu am reusit sa demonstrez ca oricine il poate practica."

Antrenorul lui Jen: "Daca este sa numesc un lucru care imi place in mod deosebit la Jen este constiinciozitatea ei. Odata ce a realizat ca poate obtine centura neagra, si-a dublat eforturile."

Faptul ca nu isi poate misca picioarele nu a fost un impediment.

Jen Ulrich: "De fapt, trebuie sa pot sa invat pe cineva sa execute loviturile cu piciorul. Ceea ce este de zece ori mai greu decat sa faci tu lovitura."

Emotiile au coplesit-o cand, in cele din urma, si-a vazut visul indeplinit. Si i-a fost inmanata centura mult ravnita. O dovada, spune tanara, ca in viata poti obtine orice, dar e nevoie de perseverenta si multa munca.