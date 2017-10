Cu 170 de mii de dolari, veniti din afara, a fost renovat si modernizat un sector de politie din capitala. Cum arata noua sectie - GALERIE FOTO

Cladirea care se afla in sectorul Buiucani al capitalei este dotata cu un spatiu de joaca pentru copii, birouri pentru politisti cu mobilier nou, wifi gratuit si o sala de asteptare pentru vizitatori. Potrivit celor de la IGP, in incinta sectorului de politie vor activa si cativa voluntari de la centrul international “La Strada” care vor oferi gratuit asistenta victimelor violentei in familie, exploatarii si hartuirii sexuale. Sectorul de politie a fost renovat din banii oferiti de ambasada Statelor Unite si PNUD.