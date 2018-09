19 ani de istorie in reportajele PRO TV. Cele mai importante momente prin care am trecut in aceasta perioada - VIDEO

Acum 19 ani, in Moldova avea loc o mica revolutie. A inceput era PRO TV Chisinau. Busola nostra se indrepta nu spre politicieni, ci spre oamenii simpli.

"O sa ma arati la Pro TV?"

"Da voi o sa aratati asta?"

Ani la rand v-am prezentat povesti ale moldovenilor curajosi, care au indraznit sa schimbe nu doar destinul lor, ci si al altora. V-am sprijinit in momente de cumpana si v-am indemnat sa puneti tot ce vi se intampla sub o lupa critica.

"Eu as vrea sa vina si sa vanda aici langa mine, Plahotniuc, Dodon..."

Reportaje speciale, interviuri in exclusivitate, subiecte fierbinti toate au fost prezentate deosebit si corect.

"Multumim ca ne-ati filmat..."

2001 a fost un an de cotitura. Am trait impreuna invalmaseala acelor emotii.

Mai tarziu, PRO TV, care nu ascundea neregulile celor de sus, ajunge sa fie ca o piedica pentru guvernare. Unul dintre angajatii PRO TV este arestat, intr-un dosar fabricat. Insa, nu am ingenuncheat. Si am continuat sa ne facem corect meseria. La 7 aprilie 2009 - tara a fost cutremurata de proteste violente, iar PRO TV a fost singura televiziune care a transmis totul in direct.

La putere vin fortele de opozitie, se nasc aliante, care tot ne lasa un gust amar al dezamagirilor. Au fost si momente frumoase, ne-am bucurat impreuna ca putem merge fara vize in Europa.

Tot in 2014 am aflat ca ni s-a furat un miliard de dolari, iar anul ce a urmat a fost unul extrem de zbuciumat.

Am asistat la evenimente neasteptate. Vlad Filat este arestat si apoi condamnat.

Si 2016 ne tine cu sufletul la gura. La 20 ianuarie este ales guvernul Filip, in timp ce afara sute de oamenii protesteaza, dand buzna si in Parlament.

In 2016 presedintele este ales direct de popor.

Am fost in fiecare colt al tarii. Am fost martorii unor tragedii rasunatoare.

Legand fir cu fir, exact ca un puzzle, am reusit uneori chiar si inaintea autoritatilor sa rezolvam probleme.

Am simtit pe propria piele pulsul evenimentelor.

Am trecut printr-un evantai de emotii de-a lungul timpului. Am trait bucurii, dar si momente care oricat de dure pareau nu ne-au descurajat.

Si v-am aratat realitatea fara masti.

Suada KARKOUKI, REPORTER PRO TV: „Tot ce indica faptul ca centrul medical este inchis este aceasta piatra, pe care oricine o poatea da cu usurinta intr-o parte si deschide usa, care nici macar nu este incuiata.„

Pentru ca am fost si suntem deosebiti.

Se intampla si la 27 de ani de independenta. Am fost alaturi de voi si zi si noapte.

Maine e o noua zi, iar noi vom fi din nou la datorie, pentru a va fi alaturi. Pentru ca in fiecare seara... ne vedem la Pro TV,