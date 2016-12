35 de sectii de votare, deschise in Republica Moldova, pentru alegerile parlamentare din Romania. Harta sectiilor - FOTO

Astfel, in Republica Moldova, au fost deschise 35 de sectii de votare.

In capitala vor fi amenajate 12 sectii de votare- la Ambasada si Consulatul Romaniei, la Universitatea de Stat si cateva licee, printre care Gheorghe Asachi si Spiru Haret. 23 de sectii vor deschise pe teritoriul tarii, in Ialoveni, Hancesti, Falesti, Cahul, Balti, Calarasi si alte raioane. La parlamentare din Romania nu vor fi utilizate cabinele de vot din tara noastra, ci doar urnele care se incadreaza in normele legislatiei de peste Prut.

Numarul buletinelor de vot la fiecare sectie de votare va varia de la 500 la 5000 de exemplare. Pentru romanii din Moldova au fost tiparite 87500 de buletine. Procesul de numarare a voturilor va fi supravegheat video. Un numar de 4561 de romani din diaspora au votat prin corespondenta, dintr-un total de 8889 de cetateni romani inscrisi in Registrul Electronic.

Iata harta: