58 de mii de brazi vor fi scosi in vanzare pentru sarbatorile de iarna. Pomii sunt in pepiniere si vor fi taiati la mijlocul lunii decembrie. Cat ajunge sa coste un brad - VIDEO

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “La aceasta pepiniera din Straseni cresc peste 20 de mii de brazi. Acesti puieti firavi, dar si arborii falnici vor fi taiati la mijlocul lunii decembrie. Cei mai solicitati pomi de Craciun au pana la 2 metri inaltime.”

Intreprinderea silvica din Straseni detine in acest an cel mai mare numar de molizi. Brazii au crescut frumos si ating pana la 7 de metri inaltime. Asa ca, daca doriti unul, nu ar strica sa stiti ca il puteti cumpara mai ieftin direct de la pepiniera. Preturile variaza. Cei mai potrivit brazi pentru Craciun au 7 ani si costa aproximativ 80 de lei.

Igor TATIAN, SEFUL OCOLULUI SILVIC, STRASENI: “Ei au la sapte ani."

Cei care doresc sa aiba coniferul verde si dupa sarbatori opta pentru un brad in ghiveci.

Igor TATIAN, SEFUL OCOLULUI SILVIC, STRASENI: “Se recomanda sa-I luati cu tot cu pamant sa-l puneti in ghiveci si deja se va tine mai mult. Cu o suta de lei plus daca este cu tot cu pamant.”

58 de mii de pomi vor fi scosi in vanzare in acest an pentru sarbatorile de iarna, dintre care 56 de mii sunt molizi si 1600 pini. Pentru ca sunt cei mai solicitati cei mai multi, peste 41 de mii au peste un metru si jumatate. Brazii vor apare in vanzare la mijlocul lunii decembrie.