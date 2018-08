80 de copii moldoveni care isi duc traiul in alte tari au venit sa-si petreaca vacanta in Moldova. Tinerii vor invata mai multe despre locul in care ei sau parintii lor s-au nascut - VIDEO

Anul imprejur isi duc viata in diferite tari si doar vara isi dau intalnire acolo unde ar trebui sa fie acasa. 80 de copii au venit in Moldova pentru ca timp de cateva zile sa invete mai multe despre locul in care ei sau parintii lor s-au nascut.

”Este o experienta frumoasa. Putem sa cunoastem cultura Moldovei si lume ca si noi care nu locuieste in Moldova.”

”Aici descoperi traditiile Moldovei si poti sa transmiti si la copiii tai, ca sa nu moara focul si inima pe care ai luat-o de acasa.”

Cei mai multi adolescenti vorbesc doua limbi, au doua case, doua locuri de trai, dar parca nici unul al lor. Mihaela a plecat in Cehia acum cinci ani. La cei 17 ani tanara povesteste ca acomodarea a fost grea.

”Aveam o educatie care se diferentiaza de cea de a lor. As vrea sa revin, dar in ultimii ani ma simt straina.”

Spune ca in situatia ei locul nu mai conteaza, pentru ca atunci cand spune casa se gandeste la…

“Mama, acasa e acolo unde sa o strigi pe mama si ea raspunde.”

Anabell, insa, s-a nascut in Marea Britanie, desi ambii parinti sunt din Moldova. In fiecare vara, adolescenta descopera oamenii, dar si bucataria de aici.

”Acolo e foarte bine. Cand vin aici imi place sa ma relaxez cu bunica. Imi place mancarea, mamaliga si sarmalele.”

Altii spun insa ca au un soc de fiecare data cand pasesc pe pamant moldovenesc.

”Sunt toti in graba. Vin aici si vad foarte multa coruptie. Drumurile, nu-mi plac de loc. Prima zi cand am venit mi-a stat rau, m-am nascut intr-o realitate diferita.”

Chiar daca multi afirma ca dorul nu conteneste sa-i cheme, la fel de multi spun ca nu sunt gata sa revina aici pentru totdeauna.

“Te intorci ca in ospetie sau ca acasa? -Ca acasa. Te-ai gandit sa revii? -Nu, in Italia este foarte bine.”

Tabara Dor este un Program Guvernamental, iar la deschiderea acesteia a luat parte si Pavel Filip. Prim-ministrul i-a provocat sa-si imagineze ce ar face daca pentru o zi ar detine functia lui.

“Faceam drumurile.”

“As fi facut mai multe locuri turistice ca sa vina oamenii in Moldova.”

“As ajuta familiile sarace.”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: ”Copiii sunt destul de ingeniosi. Toate sugestiile se incadreaza in demesiunea seriozitatii. -Cate sanse sunt ca acesti tineri sa revina acasa sau sa vina doar in ospetie? -Nu am stat sa fac calcule. Suntem concentrati pentru a dezvolta poroiecte care ar duce la dezvolarea Republicii Moldova.”

Batalia pentru un loc in tabara Dor a fost stransa, peste 300 de dosare au venit de la copiii de peste hotare. Alti 20 de adolescenti au fost alesi din cele aproape 200 cereri venite din tara.

Nadejda ZUBCO, CONSULTANT PRINCIPAL BRD: ”Anul trecut copiii au plecat acasa in lacrimi. Interesul fata de program a fost foarte mare. Ei isi doresc sa vina in tara, sa participe la program, sa cunoasca cat mai mult despre Molodva.”

Programul Dor este la a sasea editie, tabara aflandu-se la Holercani. In premiera, in acest an copiii sunt veniti tocmai din 18 tari. Timp de zece zile acestia vor face excursii prin Moldova, vor invata elementele portului national, vor ciopli tacamuri in lemn sau vor plamadi lut.