9 ani de la 7 aprilie 2009 - ziua in care mii de oameni au iesit in strada pentru a avea o tara libera. Filmul unei "revolutii" care a rasturnat guvernarea - VIDEO

Au iesit in strada pentru un ideal - vroiau o tara libera, democratica, vroiau o guvernare corecta si necorupta. Dar idealul lor a fost calcat in picioare. Vorbim despre miile de tineri care pe 6 si 7 aprilie au inceput sa potesteze pasnic, dar in scurt timp manifestatia lor a fost transformata intr-un spectacol violent, tragic si absurd. Atunci Chisinaul a surprins imagini pe care nu le-a mai vazut vreodata - protestatari furiosi pana la nebunie, cladiri de stat devastate si spitale pline de raniti. In toata acea invalmaseala nimeni nu mai intelegea ce se petrece - cine si ce vrea sa obtina, cine si pentru ce lupta, cine si de ce il raneste pe celalalt. Si nici pana azi nu e clar ce s-a intamplat de fapt. PRO TV a fost singura televiziune care a transmis in direct tot ce s-a intamplat in acea zi.