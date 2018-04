90 la suta din ambulantele din capitala demult trebuiau sa fie scoase din uz, fiind vechi. Soferii spun ca se intampla sa se opreasca cu vehiculele chiar in mijlocul drumului. Ce spun cei de la Ministerul Sanatatii - VIDEO

Anatolie BOTAN, SOFER: „Are 21 de ani. Lucreaza zi de zi. Intr-un moment motorul o sa se duca inainte si masina o sa ramana in urma.„

Anatolie Botan este sofer pe ambulanta de 26 de ani si spune ca n-a apucat vremuri mai grele decat acum. Masina pe care o conduce este intr-o stare greu de descris, numai buna de trimis la fier uzat, recunoaste barbatul. Unde mai pui ca vehiculul a parcurs sute de mii de kilometri.

Anatolie BOTAN, SOFER: „Un milion si o suta de mii de kilometri. Mai bine a fost, dar mai rau nu.„

Unele ambulantele arata de parca ar fi trecut printr-un razboi. In aceasta masina, de exemplu, gasesti gauri peste tot: in tavan, usi si podea

„Se vede asfaltul. Cand ploua, curge apa. Nu sutn centuri de siguranta la toate scaunele.„

Din cauza gaurilor, iarna este frig in ambulante, iar vara-cald. Unica sursa de racoare, mai ales acum cand temperaturile sunt mai ridicate, este singurul geam care se deschide. Saloanele sunt mici si absolut incomode pentru a acorda ajutor medical, explica felcerii.

Ala COBJELA, FELCER: "Trebuie sa stai aplecat sa faci o procedura. Nu poti pune o picuratoare. Avem si pacienti inconstienti.„

Felcerii recunosc ca aceste vehicule sunt mai degraba niste pericole pe patru roti decat un ajutor. Se mai intampla si ca acestea pur si simplu, sa se opreasca in mijlocul drumului.

"Mergeam la 3 noaptea la o gravida si s-a oprit masina. Am trimis alta echipa.„

Astfel, multe ambulante ajung la service aproape peste o zi. Mecanicii spun ca au mult de lucru si munca devine tot mai grea odata cu trecerea timpului si uzarea masinilor.

Vladimir VIDRASCU, MECANIC: "Zilnic, avem cate 10-20 de masini. Sunt diferite probleme, incepand cu girofarul si terminand cu caroseria.„

In Moldova, ambulantele sunt scoase din uz nu atunci cand le expira termenul de exploatare, adica dupa 7 ani asa cum cere regula, ci cand masina nu se mai urneste din loc. Aceasta, de pilda, a ajuns la garaj, dupa ce motorul a luat foc, din cauza uzarii, povestesc mecanicii. Aproape toate cele 60 de ambulante pe care le avem in capitala au pana la 20 de ani.

Ion RUSU, SEF SUBSTATIE CENTRU CNAUP: „Majoritatea sunt pe linie. Au mai fost aduse cateva, dar parcul de baza a ramas cu ambulantele vechi.„

La Chisinau, parcul de ambulante a fost modernizat in totalitate o singura data, acum 20 de ani. 40 de masini au fost aduse in 1998 si alte 40 in 2003. De atunci, am mai primit doar aproximativ 10 vehicule, iar majoritatea au fost donate de alte tari.

"Masina este putreda. Piesele se schimba, dar fara mare rezultat."

Ministerul Sanatatii sustine ca situatia se va schimba pana la mijlocul lunii mai a acestui an, cand in Moldova ar urma sa ajunga 69 de ambulante noi. Pentru procurarea acestora, responsabilii spun ca vor fi cheltuiti 273 de milioane de lei din bugetul de stat.