A crezut ca viseaza cand a vazut ca a luat 10 pe linie la examenele de bacalaureat. Visele unuia dintre putinii absolventi care a atins aceasta performanta. Ce va face mai departe tanara de nota zece - VIDEO

Ana-Maria a absolvit Liceul Academiei de Stiinte din capitala. Este una din putinii elevi care s-a ales cu nota 10 la toate examenele de bacalaureat. Chiar daca are incredere deplina in propriile cunostinte, afirma ca dimineata in care s-au afisat rezultatele a fost una plina de emotii.

Ana-Maria GORE, ABSOLVENTA: ”Stiam ca vor fi la orele 5 rezultatele. M-am culcat mai devreme pentru a putea vedea prima notele pe portalul online.”

La limba engleza a luat 10 din oficiu, pentru ca a sustinut testul Toefl. Vestea rezultatelor la restul examenelor a venit ca o surpriza placuta, spune adolescenta, iar pentru a se convinge de performanta a deschis de zeci de ori portalul online.

Ana-Maria GORE, ABSOLVENTA: ”De fiecare daca cand deschideam, de fiecare data nu-mi venea a crede. -Am realizat faptul asta cand colegii erau deja la centrele de bac si mi-au spus ca da, este 10 pe linie.”

Familia a fost si ea placut surprinsa. Ca sa nu-si dezamageasca parintii in cazul unui rezultat mediu, dupa fiecare examen Ana-Maria le spunea ca ar fi scris cam de o nota de opt.

Ana-Maria GORE, ABSOLVENTA: ”Erau foarte surprinsi, pentru ca eu ii pregatisem cu alte asteptari.”

A absolvit profilul uman, iar examenul la alegere la sustinut la matematica. Chiar si o eleva de 10, afirma tanara, are nevoie de ore suplimentare.

Ana-Maria GORE, ABSOLVENTA: ”Am avut si eu nevoie de ore suplimentare la matematica, deoarece aveam unele carente din anii precedenti. A fost o pregatire bazata pe exersare si nu pe studiere.”

Tanara crede ca instalarea camerelor de supraveghere in timpul bacalaureatului este o decizie corecta si fireasca.

Ana-Maria GORE, ABSOLVENTA: “Era necesar de tinut o oarecare obiectivitate la acest examen. Consider ca este corect ca cei care sustin bacalaureatul fara a trisa sa poata merge mai departe, iar cei ce au mai mult de lucru sa revina la anul.”

Stie bine ce va face mai departe. Valiza, aproape gata o asteapta, iar in curand va pleca in Olanda - tara in care considera ca ii vor prinde contur visele.

Ana-Maria GORE, ABSOLVENTA: ”Cred ca este un mediu mai bun pentru o viata de student. Au multe oportunitati. Cred ca voi opta pentru Groningen.”

In Groningen, Ana-Maria vrea sa faca psihologie, o specialitate de loc la moda in tara noastra, ar spune unii.

Ana-Maria GORE, ABSOLVENTA: ”Faptul ca nu este la moda a fost ceva important in decizia mea si consider ca este o prioritate pentur noi sa cunoastem care este procesul nostru de gandire.”

Primul an de studii o va costa putin peste o mie de euro, mai apoi, daca va avea rezultate excelenta va obtine si o bursa. Masteratul tot acolo ii este in plan sa-l faca, cat despre revenirea acasa...

Ana-Maria GORE, ABSOLVENTA: ”Doresc sa revin acasa insa sper ca voi avea si la ce reveni. Nu stiu cum voi derula lucrurile mai departe.”

Numarul elevilor care au luat zece pe linie la examenele de bacalaureat va fi anuntat dupa 6 iulie, cand vor fi afisate rezultatele in urma contestatiilor.