A devenit mama la 17 ani, iar greutatile au dus-o in strainatate. Povestea unei moldovence care a muncit 15 ani chelnerita, intr-un restaurant din Venetia, iar acum si-a deschis propriul local - VIDEO

Raisa Candu s-a nascut intr-un satuc din raionul Ialoveni. A plecat in Italia pe cand avea 19 ani. Cu lacrimi in ochi si-a lasat baietelul de numai doi ani in grija parintilor.

Raisa CANDU, ANTREPRENOR: "Asa intr-o buna zi, mi-am luat inima in dinti si am plecat in lume, fugara in Italia. A fost greu, nopti dormite prin paduri, dar uite asa am ajuns in Venezia, pe unde mancam, pe unde nu."

Primul job pe care l-a avut, a fost sa aiba grija de o batrana in Venetia. Acolo a lucrat timp de 7 luni. Intre timp, Raisa isi mai cauta de munca.

Raisa CANDU, ANTREPRENOR: "Uite asa pana in 2002, pana cand au dat o lege ca sa legalizeze toti strainii care au un post de munca stabil. Atunci stapanii mi-au facut contract de munca si permis de sedere."

Abia dupa trei ani, Raisa a reusit sa se intoarca acasa si sa-si vada familia. Tot atunci a decis sa-si ia fiul cu ea.

Raisa CANDU, ANTREPRENOR: "L-am adus in Italia. L-am bagat la scoala, eu la lucru. Nu ne ajungeau bani, salariu mic, chiria mare si asa am ajuns sa-mi caut de munca prin restaurante. Avand pasiunea gastronomiei de la bunica, mi-a placut mereu sa gatesc."

Moldoveanca si-a gasit de munca intr-un restaurant, insa nu a ajuns la bucatarie, ci a muncit ca chelnerita, apoi ca manager, timp de 15 ani. A fost platita bine, spune ea, insa muncea fara zile de odihna si fara sarbatori, cate 14 ore pe zi.

Raisa CANDU, ANTREPRENOR: "Toti venetieni ma incurajau si imi spuneau ca trebuie sa-mi fac ceva al meu. Ca sunt foarte bravo, trebuie sa deschizi un restaurant al tau."

In 2017, dupa 18 ani in care a muncit din greu, Raisa a reusit sa-si deschida la Venetia propriul restaurant cu specific italienesc. Pentru asta a pus bani deoparte si a luat si un credit de 350 de mii de euro.

In acelasi an, Iurie, fiul ei, care are acum are 20 de ani a reusit sa intre la o universitate din Bologna.

Raisa CANDU, ANTREPRENOR: "Tot ce am facut si unde am ajuns, eu si copilul meu, Iurie, a fost numai ca ne-am promis sa nu ne dezamagim unul pe altul si uite asa am crescut impreuna, ani de zile."

Avand acelasi nume de familie ca al lui Adrian Candu, am intrebat-o pe Raisa daca il cunoaste pe presedintele Parlamentului si daca sunt rude.

Raisa CANDU, ANTREPRENOR: "Din cate am inteles eu da, suntem ceva rude indepartate, dar personal, niciodata nu l-am cunoscut."

Moldoveanca i-a transmis si un mesaj.

Raisa CANDU, ANTREPRENOR: "Ii spun doar ca are capacitatile foarte mari de a gasi formula magica care sa ne faca sa ne intoarce in tara si cei care vor sa plece sa le ofere o viata mai buna, un viitor la noi in tara."

Din 1300 restaurante din Venetia al moldovencei este pe locul 33. Ea are 10 angajati dintre care un moldovean si munceste de rand cu ei. Bucatarii merg la diverse cursuri pentru a fi la curent cu noutatile culinare si totodata pentru a sti cum sa aranjeze mancarea in farfurie in cel mai deosebit mod.

Raisa CANDU, ANTREPRENOR: "Oameni buni, bine faci, bine gasesti si niciodata nu este tarziu sa o incepi de la 0."