A facut dans profesionist mai bine de zece ani, iar acum imbraca micii dansatori: "Alegem ceea ce-l reprezinta" - VIDEO

De patru ani Svetlana Cervinscaia coase costume de scena pentru micii dansatori.

Fiecare costum difera de la dans, la dans. Trebuie sa te simti bine in ele ca sa iasa coregrafia.





Svetlana CERVINSCAIA, CROITOREASA “Mi se arata coreografia, muzica, exemplul de costum si-atunci dupa caracterul ei de exemplu, din mai multe variante o alegem pe cea care pe ea o reprezinta, ca persoana, caracter, tehnica dansului pe care o indeplineste./ Si cand o imbraca, deodata se simte mai sigura.”.

Costumele sunt croite pentru fiecare copil in parte, dar trebuie sa fie identice pentru a crea senzatia de un tot intreg. Dupa ce sunt croite, tinutele sunt testate.

Uneori, Svetlana merge si la repetitii pentru a urmari pasii de dans.

Svetlana CERVINSCAIA, CROITOREASA "Pentru un grup din 20 de copii, putem lucra doua saptamani. La un costum se lucreaza in jur de doua zile."

Elena Tricolici are 11 ani. De 5 ani danseaza in costumele create de Svetlana Cervinscaia. Ea spune ca este aproape imposibil sa faci dans contemporan, intr-o tinuta necorespunzatoare.

Surorile Livia si Laura Cojocari formeaza un duet. Iar recent au ocupat locul intai la concursul “Dance World Cup”, care a avut loc la Bucuresti. Acum fetele se pregatesc de finala care va avea loc in iunie, in Germania.

Livia COJOCARI, DANSATOARE "In acest tip de dans e dificil in primul rand sa te conectezi la energia din sala si sa redai emotiile pe care trebuie sa le redai. ..Ma simt foarte confortabil in costum…"



Dansul are cerintele lui, de aceea cred ca fiecare dans, singur isi construieste costumul in care vrea sa fie dansat. Si asa cum noi ne ocupam de dans contemporan, este vorba de prezent, de ceea ce simt eu, de ceea ce simte Svetlana, in timpul in care vedem dansul si hotaram cum trebuie sa arate costumul.

Cerintele mesteritei sunt mari, iar cand nu gaseste stofa necesara in magazine, o cumpara de peste hotare sau improvizeaza.

Svetlana CERVINSCAIA, CROITOREASA "Chiar o dantela simpla, ca desen cum vream noi, era practic de negasit, dar pe langa faptul catrebuie sa arate estetic frumos / cerinta mea este ca sa fie elastica si pe verticala si pe orizontala, ceea ce se vinde, doar pe orizontala, si-atunci cand fac ei miscari, inapoi cu spatele, apar probleme."

Echipa de dans a coregrafului Irina Slobodeaniuc, va participa in acest an la concursul final al Campionatului “Dance World Cup”, unde vor concura peste 30 de tari. Pentru acest campionat au fost pregatite in total, 60 de costume.