A fost cea mai fierbinte zi din acest an, insa soarele arzator nu i-a tinut in casa pe oameni. Temperaturile au trecut si de 40 de grade: "Toata ziua cu apa dupa noi" - VIDEO

Soarele a parjolit astazi jumatate de tara. Cel mai cald a fost la Cahul unde, potrivit meteorologilor s-au inregistrat 37 de grade la umbra. Pe o vreme cand afara totul fierbe, nu toti au ales sa stea in case.

“Noi ne racorim avem apa calda de la soare pusa de la robinet.”

“Bere da vin nu bem. Bere ajuta? Da racoraste si pe urma fac amiaza”. Pe Vasilisa Gandrabura din Razeni l-am gasit pascand bobocii. Spune ca abia reuseste sa schimbe apa la pasari, ca in 5 minute e fierbinte.

"Le aruncam apa calduta, si le punem apa rece.”

In luna lui cuptor, acesta femeie a stat langa cuptor.

Canicula nu a anulat muncile campului spun oamenii, care astazi au muncit din greu.





“Dam lastarii la o parte, sa nu-i taie tractorul cand cultiva. E cald, asa… 7 kilometri pe zi. Ne-am brozat, asa e vara.”

“Toata ziua cu apa dupa noi, ne racorim oleaca. Ne arde soarele, dar ce sa facem”.

Cele 35 de grade anuntate de meteorologi au fost, insa, numai in termometre. La nivelul corpului acest tractorist spune ca a resimtit o temperatura dubla.

Constantin DAMASCHIN, TRACTORIST “Peste 40. Colb soare, pamantul trebuie lucrat. Iaca apa, trei litri, dar I-am baut. Apa e calda”.

Munca incepe in zori si se termina seara.



Nici pe vacari nu-i sperie caldurile.

Si in capitala a fost fierbinte astazi. LA umbra s-au inregistrat 34 de grade. Acest termometru arata 40 de grade, iar la bordul unei masini s-au inregistrat si 50 de grade.

Ca se le para ca afara e racoare, unii au mers acolo unde e mai fierbinte, la sauna.





“La sauna nu-i rece, afara-i mai cald”

Altii au gasit racoare in apa lacurior, chiar daca aceasta este murdara, iar scaldatul este interzis.





Potrivit meteorologilor ultimul cod galben de canicula in tara noastra a fost emis in 2012, iar asemenea temperaturi nu am mai avut din anii 50. Maine scapa de canicula si dam de ploi. Temperaturile vor scadea in medie cu 10 grade si vor cobori sub 30 de grade.